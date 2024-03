Madonna di Trevignano non è mai apparsa e non ha fatto miracoli, il decreto del Vescovo: «I preti non possono più dire messa»

La signora Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarfulla, presunta veggente, è «inattendibile». La Madonna che lei asseriva le apparisse periodicamente dal 2016 in poi e le facesse trascrivere fiumi di messaggi «bizzarri» e non «corrispondenti alla fede cattolica» è una colossale finzione: non si è mai palesata con buona pace per le migliaia di seguaci che periodicamente si raccoglievano in un terreno davanti al lago di Trevignano. Si conclude dopo mesi di indagini approfondite, testimonianze e analisi dei testi mariani una vicenda mediatica e caotica dalla risonanza internazionale. «Ho firmato il decreto, frutto di una inchiesta serissima e lunga. Naturalmente è un atto vincolante dal punto di vista canonico per i fedeli interessati e per i sacerdoti che da ora in poi, questi ultimi, saranno sanzionati se andranno a celebrare ancora su quel sito» spiega il vescovo Marco Salvi al Messaggero, sperando che con questo passaggio torni un po' di pace nella sua diocesi. Quanto alla signora Cardia la Chiesa si aspetta che faccia un «percorso di purificazione».

IL TESTO

Il decreto che è stato firmato dal vescovo è piuttosto lungo e articolato e spiega come i membri della commissione appositamente istituita sono arrivati a determinare che le apparizioni, le lacrimazioni e altre manifestazioni raccontate dalla Cardia siano sostanzialmente frutto di un imbroglio.

Ha mentito. Tanto per cominciare sono affiorate «lacune nella testimonianza della Cardia che, pur sotto giuramento davanti a Dio, non ha riferito elementi da lei stessa fatti conoscere in interviste televisive». Per intenderci: la Madonna non ha mai moltiplicato gnocchi e focacce.

Inoltre le «contraddizioni» rilevate sono state continue. A questo si aggiunge «l'aperta contraddizione tra la testimonianza della Cardia e quella del vescovo emerito Romano Rossi in merito a una presunta lacrimazione di una statuetta della Vergine nelle mani di quest'ultimo, cosa che egli nega in maniera categorica e irremovibile». Sono poi stati contrastanti anche le testimonianze tra la Cardia e il marito. «Discordanze in molti casi anche con testimoni esterni (…) il fatto che si tratti di narrazioni pressochè identiche lascia dubbi sulla loro autenticità» si legge.

Infine sono stati ritenuti importanti i diversi messaggi problematici che la Madonna avrebbe diffuso alla gente del luogo. Per esempio di «andare alla croce blu, la collina benedetta di Trevignano Romano e lì non sarete mai toccati, perchè io personalmente ho santificato quel posto (…) gli angeli nel luogo da me benedetto vi proteggeranno e vi metteranno al sicuro, vi renderanno invisibili e io non vi farò mancare nulla». Nel decreto vescovile trasmesso al Vaticano si fa presente di quanto tutto ciò sia poco credibile.

«Il fatto che la salvezza escatologica anche di una porzione di umanità richieda di recarsi in un luogo specifico e di essere resi invisibili dagli angeli, in modo da non essere attaccati dai demoni, rappresenta non solo qualcosa di bizzarro ma anche una visione che va contro la dottrina soteriologica della Chiesa cattolica pr la quale la salvezza è data nella fede in Gesù vissuta nella Chiesa e resa operosa nella carità». E ancora. «Tali contenuti si rifanno a quel profetismo popolare che accompagna la storia della Chiesa occidentale sin dal Medio Evo e che nulla ha a che fare con la mistica popolar di cui parla Papa Francesco. Questo ha una rilevanza teologica perché li rende non indicativi del carattere soprannaturale delle presunte apparizioni in esame».