Mamma 31enne muore nel giorno del compleanno di suo figlio: l'ultimo post su Fb con gli auguri al piccolo

Sabato 25 Maggio 2019, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 19:22

È morta nel giorno del suo primo compleanno di suo figlio, stroncata da un malore. Una drammatica vicenda successa a Rosignano : Claudia Strazzeri, 31 anni, mamma di due figli, stava festeggiando il primo anno di vita del suo secondogenito. La mattina, un post su Facebook con tutto l'amore di una mamma fiera della propria famiglia: il pomeriggio il malore fatale all'ospedale di Pisa Claudia, un figlio di tre anni e un altro di appena 12 mesi, dopo aver gestito per anni un bar molto conosciuto a Rosignano, si era trasferita con il marito Francesco in Germania ma dopo poco tempo aveva scoperto di essere malata. Per curarsi aveva deciso di tornare in patria e di affidarsi alle cure dell'ospedale di Pisa. Nel giorno di giovedì Claudia era all’ospedale Santa Chiara per una terapia ma è stata colta da un malore improvviso ed è morta senza che i medici potessero fare nulla per lei.