Manuela scomparsa da due settimane: nei video le sue ultime immagini

Con lo stesso uomo avrebbe chattato via sms anche sabato pomeriggio davanti alle telecamere di video sorveglianza installate in casa della giovane a Nave. Ascoltati anche i colleghi del Caf Uil di Brescia dove Manuela Bailo lavora. Gli inquirenti hanno inoltre ritenuto inattendibili le segnalazioni ricevute nelle scorse ore, dall'uomo che aveva detto di averla vista a Taranto allo straniero che ha raccontato di averla incontrata domenica pomeriggio in un parco di via Milano a Brescia.



I periti nominati dalla Procura stanno ricostruendo il traffico telefonico per capire se sia stata effettivamente la giovane a mandare fino a lunedì sera sms a parenti, amici e all'ex o se - come pensa la famiglia, che teme il peggio - i messaggi siano stati scritti da altri che si sono impossessati del cellulare di Manuela Bailo. Abbiamo elementi sui quali stiamo lavorando» è stato detto dagli inquirenti alla famiglia. Si scava sopratutto nei rapporti sentimentali della giovane che ha avuto e forse ancora aveva una relazione con un uomo sposato che ha visto anche il venerdì prima di sparire.

Domenica 12 Agosto 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2018 12:42

è scomparsadallo scorso 28 luglio, da allora non si hanno notizie della 35enne di Nave, in provincia di Brescia. Intanto le indagini continuano e si concentrano sulle immagini registrate dalla scatola nera della casa di, i video delle telecamere di sorveglianza che riprendono ogni istante della vita nell'appartamento che condivideva con l'ex fidanzato Matteo Sandri.È stato proprio l'ex compagno di Manuela Bailo, sentito come persona informata sui fatti lo scorso giovedì, a consegnare l'hard disk contenente le immagini dell'appartamento di via Fratelli Barcella a Nave in cui si possono osservare e ricostruire gli ultimi movimenti della donna. Nei video si vede manuela china sul telefono, poi intenta a preparare un borsone con pochi indumenti, quelli che basterebbero per un weekend. Gli inquirenti sperano di trovare qualche dettaglio significativo che possa dare una svolta alle indagini.