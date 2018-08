Manuela Bailo, il legale dell'amante: «Fabrizio è pentito. La morte? Si sono spinti e lei è caduta»

L'avvocato di Fabrizio Pasini, reo confesso dell'omicidio di Manuela Bailo, ha parlato di pentimento evidente da parte del suo assistito che giovedì sarà interrogato per la convalida del fermo. Il legale ha riferito quella che secondo Pasini è stata la dinamica della vicenda. «Mi ha detto che è c'è stato un litigio in casa con Manuela, si sono spinti e la giovane è caduta dalle scale» ha detto nel corso della sua confessione. «Il reato contestato prevede la colpa o la preterintenzione - osserva il legale, Matteo Scapaticci - le indagini non sono ancora concluse ed è una vicenda da ricostruire».



Pentimento. «Pasini da domenica si è reso conto di quello che ha fatto e sta mostrando pentimento. È consapevole della gravità della situazione». Ha continuato il legale. Manuela Bailo è stata uccisa a Brescia il 28 luglio scorso e il corpo poi occultato dallo stesso amante nelle campagne cremonesi.

