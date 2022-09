Maratea, volo fatale per un turista tedesco: è precipitato con il parapendio sulla scogliera

Tragedia ad Acquafredda di Maratea. Un turista tedesco di 51 anni è precipitato su una scogliera con il suo parapendio ed è morto. Faceva parte di un gruppo che questa mattina si era recato sulla montagna rocciosa che sovrasta la costa del Golfo di Policastro per divertisi volando sulla splendida costiera. Uno alla volta hanno iniziato a lanciarsi ma quando il 51 enne si apprestava ad atterrare sulla spiaggia della Luppa, più nota come la spiaggia del Gabbiano, qualcosa non è andata per il verso giusto. Con tutta l'attrezzatura è finito sulla scogliera , per lui non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per compredere le cause dell'incidente mortale. Il turista tedesco era in vacanza in una vicina località calabrese e questa mattina insieme ad altri tedeschi aveva deciso di trascorrere la giornata praticando il suo sport preferito: il parapendio. «Condoglianze alla famiglia - dice il sindaco Daniele Stoppelli - quanto accaduto ha sconvolto l'intera comunità».