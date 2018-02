Marco Boni, 16enne scomparso. Dalle telecamere la svolta: «Si dirigeva verso sud»

Continua il giallo di, lo studente sedicenne scomparso ormai da quasi 10 giorni (di lui nessuna notizia dal 16 febbraio). Alcune telecamere di Riva del Garda avrebbero ripreso l'adolescenteverso la Gardesana. Una strada che si biforca e che porta a Brescia, ma anche in montagna, sulla Rocchetta.Il ragazzo a Riva frequenta il liceo e ora si sa chepoi ha camminato in una direzione che porta al lungolago così come al sentiero del Ponale. I soccorritori ieri hanno quindi concentrato le ricerche sulla Rocchetta, ma sono state infruttuose. Anche la cella telefonica agganciata era quella, prima che il suo, intorno alle 16 di quel pomeriggio.«Quell'area di montagna è stata battuta in modo capillare - spiegano dal commissariato del governo di Trento, che coordina le ricerche - e ora verranno approfonditi altri aspetti». Un'indicazione volutamente vaga, per non compromettere gli esiti delle ricerche. Soccorritori e forze dell'ordine ogni giorno continueranno anche nel fine settimana a coordinare le azioni e il punto della situazione al commissariato del governo verrà effettuato la settimana prossima.