Marco scomparso a 16 anni, la lettera dei compagni: «Noi ci siamo e ti vogliamo bene»

I compagni di classe di Marco Boni, lo studente di 16 anni trentino scomparso dal 16 febbraio, gli hanno scritto una lettera, inviata al quotidiano locale L'Adige e pubblicata oggi. «Caro Marco, speriamo che tu possa leggere questa lettera al più presto. Ti scriviamo per farti sapere che, dovunque tu sia, noi ci siamo», inizia la missiva, accompagnata da una fotografia che li ritrae in classe. «Stiamo vivendo con te - prosegue la lettera - quello che probabilmente è considerato il periodo più difficile e significativo della nostra vita

Ti sei sempre presentato con la tua originalità, andandone anche fiero, facendo in modo che per noi diventasse la normalità. Sei riuscito a farti voler bene e a farti apprezzare proprio per quelle tue caratteristiche». «Non pensare però - scrivono i ragazzi al compagno - che di te ci importi solo il tuo modo d'essere, di parlare, di vestire, delle tue ampie conoscenze, ma ti vogliamo bene e siamo preoccupati per te perché sei Marco, nostro amico da tre anni. Non ci importa ciò che fai e come vuoi sembrare, ci importa di Te».