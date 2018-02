Esce dal liceo classico e scompare, il mistero dello studente di 16 anni: lo cercano anche con i droni

Ancora nessuna notizia dalle montagne dell'Alto Garda di Marco Boni, lo studente di 16 anni di Tione (Trento) scomparso da venerdì scorso. Il ragazzo, uscito dal liceo classico Maffei di Riva, aveva un appuntamento con la madre al quale però non si è presentato. Un atteggiamento, secondo chi lo conosce bene, non prevedibile. Le ricerche, avviate dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino, si sono concentrate nelle zone di montagna sopra Riva dove il ragazzo, grande appassionato di storia, era solito recarsi per fare delle passeggiate, attratto dai luoghi storici della prima guerra mondiale dove è ancora possibile trovare reperti e tracce dei combattimenti.



Per le ricerche vengono utilizzati anche gli speciali droni dei vigili del fuoco del Corpo permanenti di Trento. Il telefono cellulare del ragazzo risulta spento da venerdì pomeriggio. Elementi utili agli inquirenti potrebbero arrivare dall'analisi dei tabulati telefonici che sono stati richiesti al gestore dalla Procura dei minori di Trento. Nessuna traccia del ragazzo ci sono per ora dalla verifica delle videoregistrazioni delle telecamere installate nella zona di Riva dove Marco sarebbe stato avvistato per l'ultima volta. Intanto una gara di solidarietà è stata avviata dai compagni di scuola di Marco che hanno stampato e distribuito volantini alla popolazione. A Tione, 3.600 abitanti, la comunità si è stretta attorno al padre, farmacista, e alla madre, dirigente del settore farmaceutico dell'ospedale di Rovereto.

Tutto il paese e tante persone venute da fuori hanno partecipato a una veglia di preghiera.

Lunedì 19 Febbraio 2018, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 20:45

