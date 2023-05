Marco Mannage ucciso in monopattino a Roma, si costituisce il pirata della strada: «Sono scappato. ho avuto paura»

«Sono scappato per paura», queste le parole del pirata della strada che domenica sera ha travolto e ucciso a Casal del Marmo, il 24enne romano, ma di origine cingalese, Marco Mannage che era a bordo di un monopattino. Il pirata, un romano di 26 anni, si è costituito lunedì mattina nella caserma del XV Gruppo Cassia dei vigili urbani che, per il momento, lo hanno denunciato per omicidio stradale. Anche se potrebbe essere accusato anche dell'omissione di soccorso e di altre circostanze aggravanti.

Marco Mannage, il campione di cricket ucciso a 26 anni sul monopattino da un pirata a Roma

Roma, investito e ucciso in monopattino: muore 25enne. L'automobilista ha chiamato i soccorsi ed è scappato

Domenica sera il 26enne era alla guida di una Fiat Panda furgonata.

Gli amici della vittima che abitano in zona hanno visto la vettura fuggire via. I ragazzi hanno assistito all'investimento, Marco stava utilizzando il monopattino preso in prestito da uno di loro.

La Panda è stata ora posta sotto sequestro dalla Polizia locale e verrà sottoposta a perizie. Il 26enne sarà sottoposto al drogatest che potrà rivelare o meno l'eventuale assunzione di stupefacenti negli ultimi giorni. Inutile, ormai, eseguire l'alcol test per il troppo tempo trascorso dal momento dell'impatto.