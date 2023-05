Belluno, Antonio Costa ucciso a coltellate nel bar dopo una colluttazione: indagano i carabinieri

Sangue e morte a Belluno. Un uomo è rimasto ucciso la notte scorsa nel Bellunese durante una violenta colluttazione con altre persone in un bar. La vittima è stata raggiunta da una o più coltellate al petto.

Roma, muratore ucciso in strada a Casal de' Pazzi. La moglie accusa: «Quell'uomo ci minacciava da giorni»

Omicidio Brescia, Raffaella Ragnoli accoltella il marito alla gola e lo uccide davanti al figlio 15enne

L'omicidio è avvenuto all'esterno del Kangur bar, un locale a fianco della stazione ferroviaria di Fener, una frazione di Alano di Piave. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Feltre, che nella notte hanno ascoltato in caserma alcuni testimoni. La vittima è un italiano.

La vittima è Antonio Costa, abitava ad Alano ma la famiglia è residente nel trevigiano. Girava spesso con un monopattino che risulta essere tra gli oggetti repertati. L'allarme attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica 7 maggio, quando è stato anche chiamato il 118. Sul posto l'elicottero da Treviso e i soccorsi immediati, ma per la persona ferita non c'era più nulla da fare. La scena del crimine è stata subito sigillata e sul posto sono accorsi i carabinieri, coordinati dai comandanti delle stazioni di Quero Vas e di Feltre. Sul posto il magistrato di turno, Alberto Primavera, e il medico legale, Antonello Cirnelli di Portogruaro. L'arma del delitto al momento non è stata ritrovata.