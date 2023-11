Portogallo, il premier Antonio Costa si dimette in diretta tv: «Non ho commesso atti illeciti»

Il primo ministro portoghese António Costa si è dimesso. Confermando, in un messaggio in diretta alle televisioni nazionali, la notizia circolata oggi sull'esistenza di un'indagine penale sul suo conto, Costa si è detto «fiducioso nel funzionamento della giustizia» e si è messo a disposizione per chiarire ogni sospetto sul suo operato.

L'indagine

Un'indagine su presunte irregolarità commesse dalla sua amministrazione nella gestione dei progetti di estrazione del litio e di idrogeno nel paese.

Le accuse

L'inchiesta riguarda il traffico di influenze illecite e presunta corruzione sui contratti relativi all'idrogeno verde e allo sfruttamento delle miniere di litio.

La replica

«In questi anni mi sono dedicato con l'anima e con il cuore a servire i portoghesi». Così ha esordito il primo ministro portoghese António Costa nel discorso con cui ha annunciato le sue dimissioni. I premier si è detto sorpreso dalla notizia di un'indagine a suo carico e ha ribadito la sua innocenza: «Voglio dire ai portoghesi, guardandoli negli occhi, che non ho sulla mia coscienza il peso di nessun atto illecito». Ma ha anche dichiarato tutta la sua disponibilità a collaborare con le autorità giudiziarie: «Ho il dovere di impegnarmi nella preservazione della dignità delle istituzioni democratiche che rappresento», ha detto. Ha infine ringraziato i portoghesi, il Partito socialista e sua moglie. Costa è coinvolto nell'inchiesta su progetti dai contorni poco chiari, secondo la procura, nell'ambito dell'energia verde: l'idrogeno verde a Sines e le miniere di litio di Montalegre. Le perquisizioni di stamattina presso i ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, il ministro João Galamba ufficialmente accusato per corruzione e abuso d'ufficio, il capo di gabinetto dello stesso premier arrestato, e infine la notizia che anche Costa era coinvolto di un'inchiesta condotta dalla Corte suprema, hanno convinto il leader socialista a presentare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica.