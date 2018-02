Marito, moglie e bimbo di 4 anni trovati morti: orrore in casa, forse omicidio-suicidio

Uccide la moglie a coltellate, poi tenta il suicidio nel foggiano

Orrore in un appartamento a Spreitenbach, nel canton Argovia, in Svizzera, dove una coppia e un bambino piccolo sono stati trovati morti. Secondo la polizia è probabileLe vittime sonoche faceva parte «dell'ambito famigliare». L'esatta dinamica dei fatti non è ancora chiarita, ma la polizia precisa in una nota che sul posto è stata trovata un'arma. Le forze dell'ordine si sono recate poco, in seguito a una segnalazione arrivata da famigliari. Gli agenti hanno dovuto farsi aprire la porta da una ditta specializzata e una volta entrati hanno trovato i tre corpi senza vita.