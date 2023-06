Matteo Di Pietro, il papà Paolo e i guai con la giustizia: dal Quirinale alla Ferrari tra soldi e famiglia

Dietro la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco, si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche. Matteo Di Pietro, per esempio, lo youtuber che era al volante della Lamborghini al momento del tragico incidente, è cresciuto all’interno del Quirinale, in una casa denominata “Coventino” all’interno della splendida Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Il papà Paolo Di Pietro ebbe diritto a quell’alloggio quando divenne il vice dell’allora cassiere della stessa tenuta Gianni Gaetano, all’epoca di Carlo Azeglio Ciampi presidente della Repubblica e di Gaetano Gifuni segretario generale del Quirinale. Oggi il padre dello youtuber è al centro delle polemiche social dopo la diffusione di un video in cui partecipando a una delle challenge del figlio (che voleva realizzare 10 sogni di suoi amici e familiari) guida una Ferrari a Roma spingendo sull’acceleratore, ma rigorosamente senza cintura di sicurezza.

TheBordeline, nella casa degli youtuber sequestrati video e telefoni. Il giallo dei filmati spariti dalla loro pagina

Questa tragica passione per i motori e la velocità è evidentemente patrimonio di tutta la famiglia.

The Borderline: caccia ai video e alle chat, si aggrava la posizione di Di Pietro. I testimoni: andavano a velocità folle

Negli atti processuali - scrive La Repubblica - spuntò un bigliettino scritto dallo stesso papà dello youtuber al suo padre spirituale. Portava la data del 3 febbraio 2009 e rivendicava la sua innocenza anche se ammetteva di conoscere quella gestione allegra della cassa, ma di avere girato la testa dall’altra parte per paura di perdere il lavoro.

«La tranquillità e la pace della mia famiglia», scriveva Paolo Di Pietro, «è minata da una responsabilità che non ho e che non mi si accusa, ma probabilmente dipendente dal solo fatto che in questi anni non ho avuto il coraggio di denunciare gli altri ed il loro operato. Mi domando!! Ma una persona che dipende da altre persone e Capi, come può denunciare l’operato di un superiore quando lo stesso e poi anche più su nella lunga scala gerarchica sanno e non dicono, vedono e lasciano correre, approvano e distruggono la moralità dei giusti? Ho da rimproverarmi solo il fatto di avere scelto e preteso sempre di lavorare a Castelporziano (…) A questo punto semmai dovessero spostarmi di sede di lavoro, metterei a rischio l’intero equilibrio familiare… non mi spaventa il carico di lavoro ed il sacrificio del viaggio, ma certamente nella mia coscienza suonerebbe e riecheggerebbe come una grave punizione, Si vuole ledere la mia integrità morale, si vuole offendere la mia persona e mortificare pubblicamente la mia immagine per la sola responsabilità di avere lavorato in questo posto e con chi !!!».