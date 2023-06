Frank Matano: «Gli insulti ai The Borderline sono un modo per pulirsi la coscienza. Siamo tutti vittime»

Frank Matano, noto comico, è intervenuto sull'incidente di Casal Palocco esprimento la sua opinione sui The Borderline. «La notizia di Casalpalocco degli youtuber coinvolti nel terribile incidente ha toccato un nervo scoperto che tutti fingono di non vedere. Le migliaia di comprensibili e terribili offese arrivate ai ragazzi sono di sicuro un modo di far uscire la rabbia ma dentro c'è anche una buona lavata di coscienza».

«Qual è il confine tra esprimere sinceramente se stessi e il bisogno apparentemente fisiologico di tutti di ricevere approvazione da parte di sconosciuti su internet? Una voglia di approvazione che colpisce soprattutto i giovani, me compreso quando ho iniziato a caricare video su internet. Una voglia di essere rilevanti, di essere attuali, di essere visti».

«I like, i DM, le condivisioni "corazzano" l'ego di chi carica a spruzzo su internet le proprie idee o la propria vita. E' più facile pensare a se stessi come qualcosa di bidensionale, sui social raccontiamo le pagine di una vita che non abbiamo mai letto».

«Le fondamenta del sistema internet si basano su questo bisogno costante di approvazione, malattia che sta contagiando anche gli ingenuo-boomer accarezzati prima».

«Ho visto il canale di quei ragazzi e il sistema internet è fatto in modo che ragazzi proprio come loro facciano di tutto per aumentare quelle visite al proprio canale».

E ancora: «Ne siamo tutti vittima». Poi conclude: «State attenti a dissociarvi troppo da questa terribile disgrazia».