Venerdì 30 Novembre 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 17:13

Tentativo di aggressione ieri sera alle 21 ai danni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Arrivato all'Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto, Salvini è stato avvicinato da un uomo che gli ha urlato contro insultandolo. Subito sono intervenuti gli uomini della scorta che lo hanno bloccato.L'uomo, uno yemenita di circa 30 anni con una lunga barba, è stato consegnato ai poliziotti del commissariato Villa Glori in servizio all'Auditorium che lo hanno portato negli uffici della Digos in Questura dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.