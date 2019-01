Meteo, arriva la «sberla artica»: neve anche al Sud, gelate notturne in tutta Italia

Meteo: TEMPERATURE, SBERLA artica, TERMOMETRI in picchiata e NOTTI GELIDE. Vediamo quanto durerà il FREDDOhttps://t.co/3ZBTf3UQ1a pic.twitter.com/MsRfnin2RF — IL METEO.it (@ilmeteoit) 24 gennaio 2019

Giovedì 24 Gennaio 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2019 12:41

ma gradualmente in tutta Italia: il freddo ciclone mediterraneo che ieri ha portato la neve fino in pianura nelle regioni settentrionali, ora si sta spostando concentrando la sua azione. Al Nord il tempo tenderà a migliorare, ma si preannunciano notti di ghiaccio. Il freddo tuttavia, si farà sentire anche sul resto del Paese.Il team del sitoavvisa che a partire da oggi, le massime al Nord, faranno registrare un moderato aumento complici le schiarite già in atto in queste ore. Avremo 7°C a Torino, 5°C a Milano 4°C a Bologna e tra gli 8-10°C su Genova e Venezia. Freddo al centro sud con 6 gradi a Firenze, 7 gradi a Roma per poi scendere verso sud dove troveremo 7-8°C a Napoli e 10°C a Palermo.Nelle prossime 24-48 ore, è attesa una vera sberla artica al nord con picchi notturni di parecchi gradi sotto lo zero. Per fare qualche esempio prevediamo Cuneo -7, Bolzano -8, Milano e Bologna fra i -2/-3°C. Sotto lo zero comunque anche il resto del settentrione. Anche al Centro il graduale miglioramento delle condizioni meteo favorirà una diminuzione delle temperature minime che si avvicineranno molto allo zero, se non andare sotto come a Firenze (-3°C). Meno rigido il clima invece al Sud dove si avranno in media valori attorno ai 7-8°C.Antonio Sanò,ci dice che fra domenica e lunedì, l'arrivo di un nuovo vortice di bassa pressione sull'Italia, porterà ad una nuova diminuzione dei valori massimi su tutto il Paese. Viceversa, la presenza di una maggiore nuvolosità, sarà alla base delle temperature notturne, più avvertibile al Centro-Nord dove non si avranno più le notti fortemente gelide.