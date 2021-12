Meteo, tra Natale e Santo Stefano arriva il vortice ciclonico: freddo e neve (anche a bassa quota)

Natale al gelo. Questa settimana, quella di Natale e Santo Stefano, sarà caratterizzata dal maltempo con forti piogge, venti freddi e neve anche a bassa quota. Tutto è dovuto a un vortice ciclonico che arriva dalla Russia e che si alternerà in diverse fasi sul nostro paese portando prima il freddo a Natale per tornare poi in prossimità della fine del mese, quindi Capodanno.

Dal 24 in avanti, prenderà vita una vasta perturbazione, sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questa perturbazione arriverà però mitigata nel nostro paese, ma questo non significa bel tempo, se le temperature in effetti non saranno polari, va comunque specificato che le giornate di Natale saranno caratterizzate da copiose precipitazioni, piovose ma anche nevose.

Il freddo potrebbe rimanere per parecchi giorni però sul nostro paese, tanto che secondo gli esperti, tra il 26 e il 27 potrebbero esserci anche nevicate a bassa quota. Seguirà poi una tregua, come riporta anche 3B Meteo, che non durerà a lungo, visto che alla fine del mese potrebbe arrivare una nuova perturbazione dall'Est Europa.