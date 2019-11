Meteo, settimana nera: giorni di piogge intense su tutta Italia. Previsti nubifragi a Roma

Un'altra settimana di pioggia su tutta Italia . Ilcontinua ad attanagliare il nostro Paese e dalle ultime elaborazioni dei modelliinternazionali questa situazione non sembra avere una via d'uscita almeno fino a fine mese. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nei prossimi sette giorni l'Italia verrà raggiunta da ben due vortici ciclonici che attiveranno intense correnti di Scirocco, Libeccio e Maestrale. Le occasioni per precipitazioni abbondanti o molto abbondanti non si faranno attendere già da lunedì.