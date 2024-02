Traffico di migranti su gommoni "di lusso", 12 fermi: l'organizzazione criminale con cellule in Tunisia e Italia

Viaggi su gommoni "di lusso" con motori di grossa cilindrata. Le Squadre Mobili di Palermo e di Trapani e il personale del Servizio Centrale Operativo della polizia, su delega della Dda del capoluogo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno eseguito un decreto di fermo di 12 persone - 6 italiani e 6 tunisini - accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Traffico di migranti su gommoni di lusso

Farebbero parte di una organizzazione criminale con cellule presenti sia in Tunisia che in Italia, che gestiva un traffico di migranti tra il Paese nordafricano e le coste marsalesi.

L'operazione

Due degli indagati sono ricercati.

Sui gommoni "vip" viaggiano massimo venti profughi. In particolare, l'inchiesta ha svelato il ruolo svolto dalla cellula marsalese, composta da italiani e tunisini incaricati di assicurare il supporto logistico attraverso la ricerca e la predisposizione dei natanti usati per il viaggio e il reclutamento degli scafisti scelti tra tunisini residenti in Italia.