Milano, il video del Pilatus Pc 12 che precipita ripreso dalla tangenziale: non è in fiamme

Aereo precipitato a San Donato Milanese con 8 morti. Spunta un video girato a bordo di un’auto in transito domenica scorsa sulla Tangenziale Est di Milano, e pubblicato da Il Corriere della Sera, proprio negli attimi in cui il velivolo stava cadendo in picchiata su un edificio di San Donato nell'hinterland di Milano.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Milano, aerotaxi precipita su un parcheggio: 8 morti, c'è... LE INDAGINI San Donato, un'avaria al motore e la disperata manovra del... L'INCIDENTE Aereo caduto a Milano, il pilota: «Sto deviando, chiedo il...

Sono le 13.07 di domenica scorsa. All’improvviso in tangenziale si nota la sagoma del Pilatus Pc-12 con ai comandi il magnate romeno Dan Petrescu che dopo pochi secondi si schianterà vicino alla metropolitana a San Donato Milanese. Un particolare importante emerge dal frame del video: l'aereo non è in fiamme nella picchiata e la caduta è verticale. Poi il boato pazzesco e la tragedia con otto morti. Nessun sopravvisuto.