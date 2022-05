Milano, anziana fatta a pezzi nella vasca: sospetti su una delle tre figlie

Il corpo di Lucia Cipriano, 84 anni, era nella vasca da bagno, fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione: i principali sospetti si concentrano su una delle tre figlie. A trovare il cadavere, la minore, che ieri mattina ha fatto la tragica scoperta nell'appartamento della pensionata a Melzo, in provincia di Milano. Non sono ancora state accertate le cause del decesso né un possibile movente, ma al momento gli investigatori seguono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati