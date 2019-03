Milano, dirotta scuolabus e gli dà fuoco: la doppia vita di Paolo tra lavoro e violenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Marzo 2019, 07:00

MILANO - Solitario, schivo taciturno. Ousseynou Sy, detto Paolo, abitava da solo in una palazzina rosa a due piani a Crema e qui ha cominciato a macerarsi nell'odio per gli italiani, a suo dire colpevoli per i morti nel Mediterraneo. Così ha preso forma la sua «azione dimostrativa», preannunciata in un video destinato ad amici, parenti e conoscenti a Crema e anche in Senegal: «Si parlerà molto di me». Poi però, dice ai magistrati, «la situazione mi è sfuggita di mano».