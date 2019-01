â€‹Rapina a un portavalori a colpi di â€‹Kalashnikov: caccia ai banditi

Durante la rapina messa a segno con armi fa guerra stamattina è stata presa la pistola di una delle due guardie giurate. Il bottino è di circa 20mila euro. Le indagini per dare un volto ai tre sono affidate ai carabineri.

Tre uomini hanno preso d'assalto stamani un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l'incasso del supermercato Eurospin a Cologno Monzese. Due erano armati di pistole mentre un terzo imbracciava un mitragliatore Kalashnikov.Una delle guardie giurate ha esploso tre colpi in aria che non hanno però intimidito i rapinatori che si sono impossessati della sacca e sono fuggiti per i campi. Il bottino è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri.