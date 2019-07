Eurospin annulla il licenziamento della mamma disabile: «Ci scusiamo per non aver approfondito la situazione»

Niente licenziamento: Eurospin ha ritirato il provvedimento della donna affetta da sclerosi multipla diagnosticata, per la quale è iscritta alle categorie protette, e con un figlio di 11 anni, che lavora come cassiera in un supermercato della catena a Firenze ). Lo si apprende da un tweet della stessa azienda. La donna si era vista recapitare nei giorni scorsi una lettera di licenziamento perché, con l'aggravamento della malattia, ha superato i sei mesi di congedo per malattia. «Abbiamo contattato la signora Stefania fissando un incontro per annullare il licenziamento - si legge -, che era partito al raggiungimento dei termini di legge. Non avendo ricevuto alcuna richiesta di aspettativa, non abbiamo approfondito la sua situazione. Di questo ci scusiamo».«L'amministratore dell'azienda ha contattato direttamente il segretario nazionale della Filcams Cgil Giovanni Dalò per comunicargli la notizia - spiega Massimiliano Fabozzi della Filcams-Cgil -. Attendiamo l'incontro di ufficializzazione e fino a allora continueremo la nostra mobilitazione».