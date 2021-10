Rissa tra extracomunitari con lancio di bottiglie: tre feriti, uno è grave

Sono tre le persone rimaste ferite in una rissa, con lancio di bottiglie, tra alcuni extracomunitari, tra cui tre uomini e una donna, avvenuta nella notte in via Benedetto Marcello a Milano.

Ad intervenire sono stati i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno potuto solamente constatare la presenza dei tre feriti: due uomini di origini nordafricane, tra i 20 e i 25 anni, privi di documenti di identità, di cui uno è stato trasportato in codice rosso presso l'Ospedale San Raffaele per ferita da taglio alla coscia e all'addome, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

L'altro invece è finito in codice giallo al Niguarda con una ferita alla gamba destra. Infine una 28enne originaria della Tunisia, medicata alla clinica Città studi per una ferita alla mano sinistra. Sono in corso accertamenti per far luce sull'episodio.