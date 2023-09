​Milano, 18enne denuncia: «Violentata all'alba da un ragazzo, avevo bevuto e lui si era offerto di aiutarmi»

Ha raccontato che lui si è offerto di aiutarla dopo averla vista in mezzo alla strada da sola e in difficoltà per via dei drink bevuti durante la serata passata con il fratello che se n'era andato a causa di un litigio. Ma invece di darle una mano, quello sconosciuto che le sembrava a posto, l'ha portata in uno squallido giardinetto poco distante e l'ha costretta ad avere rapporti con lui.

La ricostruzione

È questo l'ennesimo episodio di violenza sessuale denunciato a Milano con protagonisti due giovanissimi, appena maggiorenni, e dove ancora una volta la vittima non sarebbe stata in condizioni di reagire La vicenda, sui cui la Polizia di Stato sta effettuando accertamenti a 360 gradi, anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, risale all'alba di oggi, domenica.

Denunciato un ragazzo

La ragazza, sconvolta, ha raccontato ai poliziotti di aver trascorso il sabato sera con il fratello, probabilmente in giro per qualche locale della movida, come in genere accade tra i ragazzi. I due però hanno litigato, il fratello improvvisamente se ne è andato. Lei è rimasta per strada da sola, sotto i fumi dell'alcool. in stato confusionale, in grado a malapena di reggersi in piedi. A quel punto, sempre secondo la sua versione, si è avvicinato il ragazzo, pure lui 18enne, che si sarebbe offerto di darle una mano. Invece di aiutarla a tornare a casa, l'avrebbe portata nell'area verde. Lì, tra montagne di rami caduti, alberi divelti dal maltempo, suppellettili e altri oggetti abbandonati, l'avrebbe violentata. Immediatamente la giovane è stata trasportata alla centro antiviolenza della Mangiagalli, dove, oltre ad essere sottoposta agli esami necessarie in casi come questi, ha ricevuto il supporto degli psicologi e ha già sporto formale denuncia. Ora gli investigatori stanno cercando di trovare i risconti al racconto della 18enne, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale a carico del ragazzo egiziano.