Pescara, carabiniere si spara nella sede del Noe

Un carabiniere di 45 anni si è sparato nel bagno della sede del Neo, in via Venezia, nel centro di Pescara. Sconosciuti al momento i motivi del gesto. Il militare questa mattina si è presentato al lavoro, alle 9 è andato in bagno, si è chiuso dentro e si è sparato con la pistola d'ordinanza.



Secondo i primi accertamenti si tratta di un gesto volontario. Choc nella sede della sede del comando del Noe, nucleo operativo ecologico ha gli uffici in un palazzo in centro. Sono subito arrivati i soccorsi. Ma per il carabiniere, residente a Pescara, non c'è stato nulla da fare. Il militare era divorziato e senza figli. Si sta indagando sul movente del tragico gesto.



Il corpo del militare è ancora nell'ufficio del Noe dove sono in corso accertamenti da parte dei colleghi. Sul posto anche il magistrato di turno che non ha ancora autorizzato la rimozione della salma. Si cercano lettere o biglietti.