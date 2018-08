A 78 anni va al cimitero e imbratta la tomba del carabiniere che lo aveva arrestato trent'anni prima

Sabato 25 Agosto 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 18:54

MONTEGRANARO - Lo aveva arrestato quando era ancora in servizio per una serie di reati e lui a distanza di una trentina d'anni covava ancora del rancore tanto da recarsi al cimitero, raggiungere la tomba e imbrattare l’effige sulla lapide del maresciallo dell’arma dei carabinieri, già comandante della locale stazione. Ma è stato individuato e denunciato. Si tratta di un anziano di 78 anni immortalato dalla telecamere di sorveglianza mentre imbrattava l’effige sulla lapide del maresciallo dei carabinieri.Al termine di un’incessante attività investigativa, i carabinieri della stazione di Montegranaro hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria di Fermo per vilipendio delle tombe, un 78enne, con precedenti di polizia, il quale, lo scorso 20 agosto, all’interno del cimitero di Montegranaro, aveva imbrattato l’effige sulla lapide del maresciallo dell’arma dei carabinieri Francesco Puggioni deceduto el 1992 che aveva comandato la stazione veregrense. L’attività d’indagine condotta mediante la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e la successiva attività di riscontro fotografico hanno consentito ai carabinieri di individuare l’autore del gesto sconsiderato.