Morta Federica De Biasi, uccisa dalla leucemia: la pallavolista ha lottato per 5 anni

La giovane donna ha lottato cinque anni contro la malattia al sistema linfatico. La pallavolista in passato aveva anche tentato cure alternative, ma poi le aveva abbandonate.





La leucemia, raccontano i genitori, si era manifestata nel dicembre 2014, si legge nel necrologio pubblicato da Il Mattino di Padova, con un intenso prurito. Poi, avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 24 Agosto.La, raccontano i genitori, si era manifestata nel dicembre 2014, si legge nelpubblicato da, con un. Poi,

a un dermatologo e da qui la scoperta della malattia e le cure oncologiche, sospese nel tentativo di trovare cure alternative e poi riprese con più forza. La

, tuttavia, l'ha gravemente debilitata fino alla morte avvenuta venerdì mattina.

Sabato 3 Agosto 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per cinque anni ha lottato contro la leucemia e alla fine si è dovuta arrendere: morta la notte scorsaa Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova . La 32enne è stata pallavolista prima alla squadra die poi nel. Chicca, così la chiamavano gli amici, lascia nella diperazione le tre sorella Valeria, Greta e Aurora, oltre ai genitori Mariarosa e Gastone.