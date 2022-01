È morto a Roma l'ambasciatore egiziano in Italia Alaaeldin Wagih Mohamed Roushdy

È morto questa mattina a Roma l’ambasciatore d'Egitto, Alaaeldin Wagih Mohamed Roushdy.

Aveva 55 anni ed è stato stroncato da una crisi cardiaca. Sposato, tre figli, l'ambasciatore Rousdhy era stato ambasciatore in Brasile e poi assistente del ministro degli Esteri per i diritti umani e per gli affari sociali e umanitari. Aveva assunto il suo incarico da pochi mesi. Il 6 settembre scorso, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella aveva accettato le sue credenziali.

APPROFONDIMENTI TRENTO Morto Giampiero Mattei, fratello della giornalista Rai Maria... IL CASO Morto l'ambasciatore tedesco in Cina Jan Hecker: 54 anni, si era... LA SPY STORY Diplomatico russo muore a Berlino precipitando dall'ambasciata....

Nell’ambiente diplomatico egiziano grande è l’emozione e il dolore per l'improvvisa perdita.