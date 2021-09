Morto l'ambasciatore tedesco in Cina Jan Hecker: 54 anni, si era appena insediato nel suo ufficio di Pechino

Jan Hecker, ambasciatore tedesco in Cina, è morto pochi giorni dopo essersi insediato nel suo ufficio a Pechino. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri di Berlino, senza precisare però le cause del decesso. Hecker, 54 anni, era arrivato nella capitale cinese ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel. «È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte improvvisa dell'ambasciatore tedesco in Cina. I nostri pensieri in questo momento sono con la sua famiglia e le persone che gli erano vicine», si legge in una nota postata sul sito web del ministero. Hecker verrà sostituito dal suo vice, Frank Rueckert.

