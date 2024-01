Toys for the children, dal Rotary Club Napoli Parthenope giocattoli ai bambini in difficoltà

Promuovere l'inclusione sociale e il senso di appartenenza ad una comunità solidale. Nasce con questo obiettivo Toys for the children, uno dei progetti realizzati per il Natale 2023 dal Rotary Club Napoli Parthenope e destinato ai bambini meno fortunati. Aggregazione e solidarietà per un’iniziativa resa possibile anche grazie al supporto della nota azienda internazionale del settore giocattoli, la Jakks Pacific Inc Italia, che ha messo a disposizione una selezione della propria produzione. Il dono di un giocattolo per i ragazzi provenienti da contesti familiari difficili e gestiti dalle associazioni Onlus Less. Centro Laila e Cooperativa Liliput.

Il progetto, nato su proposta del socio Fausto Mosca e pienamente condiviso dal presidente del Club, Umberto Patroni Griffi, è stato reso possibile grazie al supporto di Francesco Cafiero della Jakks Pacific Inc Italia.

Un momento di condivisione e altruismo, nato dalla comune volontà di aiutare le fasce deboli e meno ascoltate in particolare i bambini, ai quali destinare dei doni così da regalare loro un momento di serenità, come sempre dovrebbe essere.

Tre gli incontri durante i quali sono stati consegnati i giocattoli. Un’opportunità di gioia e divertimento che ha coinvolto intere famiglie aiutandole a fuggire, seppur momentaneamente, alle sfide e alle difficoltà che affrontano nella vita quotidiana.