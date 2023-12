Napoli: la Rotary International a difesa del diritto allo studio degli orfani delle forze dell'ordine

La Rotary International ha unito 80 club del distretto campano per portare a termine un progetto di grande importanza: si tratta di dieci borse di studio dal valore di 1500 euro, da attribuire a 60 ragazzi.

I destinatari saranno gli orfani delle forze dell'ordine, che spesso si trovano ad affrontare difficoltà economiche nel proseguire gli studi a causa della perdita dei genitori, offrendo loro l'opportunità di coronare gli obiettivi accademici desiderati.

La proposta è stata delineata, in occasione della sua sesta edizione dai presidenti di Rotary Clubs Napoli Castel dell’Ovo e Napoli Parthenope: rispettivamente Mario Schiano e Umberto Patroni, in collaborazione con i Tre Comandi Generali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno fornito le indicazioni per la selezione dei beneficiari.

La Rotary, con questo gesto, rinnova la sua «grande volontà di essere vicina alle istituzioni, attraverso progettualità condivise, che possano perpetuarsi nel tempo» e diventa azione tangibile del loro impegno nel sociale.

Le dieci borse di studio, che si sono concretizzate tramite un fundraising, organizzato in più di 80 Club del Distretto Campania del Rotary International, saranno consegnate il 25 maggio nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, alla presenza delle istituzioni.