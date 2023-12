Napoli, la ricercatrice Stiuso premiata dalla fondazione Solesin

La ricercatrice napoletana Tonia Stiuso è la vincitrice del premio Valeria Solesin, vittima della strage terroristica del Bataclan avvenuta il 13 novembre 2015.

Stiuso, studentessa di ingegneria civile, edile e ambientale della Federico II, ha ricevuto il premio nella sede Carter&Benson a Milano per la sua tesi “Il governo del territorio per il miglioramento della sicurezza delle donne nelle aree urbane. Un'applicazione alla città di Napoli”.

Lo studio è rivolto alla ricerca di possibili categorie di intervento per migliorare la percezione della sicurezza delle donne durante gli spostamenti a piedi nella città: «È un argomento che al giorno d’oggi diventa sempre più urgente affrontare – afferma Tonia Stiuso- lo capiamo dai fatti di cronaca».

La giovane studentessa è stata premiata per il suo contributo originale e di grande valore scientifico, punto di partenza per formare una nazione dove il talento femminile sia la chiave per una società meritocratica ed etica.