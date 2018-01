Morto il generale Castagnetti, ex capo di stato maggiore dell'Esercito: aveva 72 anni

Domenica 14 Gennaio 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto all’età di 72 anni il generale Fabrizio Castagnetti. Lo rende noto l’Esercito esprimendo il cordoglio del capo di Stato maggiore Danilo Errico. Gastagnetti - scrive Errico - è stato un «grande uomo e Comandante illuminato, che ha contribuito in maniera determinante alla trasformazione dell’Esercito in strumento moderno e professionale».Il Generale Castagnetti, nato nel 1945 a Velleia (Piacenza) aveva frequentato l’Accademia Militare nel 1968. Nel corso della sua brillante carriera ha ricoperto diversi incarichi di prestigio sia in patria sia all’estero tra cui addetto militare a Washington, Comandante della Brigata Corazzata «Pinerolo», Comandante del Nato Rapid Deployable Corps - Italy con sede in Solbiate Olona, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito dal 2007 al 2009.«È stata una personalità - ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano - che ha fatto della fedeltà ed attaccamento alle istituzioni la sua ragione di vita. Una straordinaria figura di uomo e di soldato che ha sempre operato al servizio del Paese».