Movida a Trastevere, 21enne napoletano denunciato per violenza sessuale

La scorsa notte, i carabinieri della compagnia Roma Trastevere hanno controllato tutte le vie del rione storico, al fine di prevenire ogni tipo di fenomeni di illegalità e di assicurare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid-19. Nel corso delle attività, sono state controllate in totale 175 persone.

Durante le operazioni, denunciato in stato di libertà uno studente 22enne di Napoli, per violenza sessuale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giovane poco prima, in vicolo del Cinque, si era avvicinato ad una 20enne romana palpeggiandola, per poi allontanarsi. Rincorso, è stato rintracciato dai Carabinieri. Inizialmente si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

