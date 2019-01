Martedì 8 Gennaio 2019, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 13:17

Si è accasciato improvvisamente a terra, a pochi metri dalla sede del Distretto Sanitario di Base di Città Sant' Angelo (Pescara), ed è morto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, così come i soccorsi, con le manovre rianimatorie, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione oltre al medico legale per la constatazione di decesso.