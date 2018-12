Ncc in piazza, tensioni a Roma: bruciate bandiere M5S

Attimi di tensione e città bloccata. A Roma la protesta degli Ncc contro l'entrata in vigore, dal primo gennaio, di una legge che - secondo loro - metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro, si trasforma in una vera e propria sfida con le forze dell'ordine per arrivare di fronte al Senato. La rabbia degli Ncc è scoppiata dopo la fumata nera all'incontro con il ministro dei Trasporti. Alcuni di loro hanno bruciato bandiere M5S.

Tensione durante il presidio a piazza della Repubblica. Secondo quanto si è appreso da fonti della polizia locale, ci sarebbe stata una «caccia» al vigile da parte dei manifestanti. Un agente sarebbe stato accerchiato da una trentina di persone rischiando il linciaggio. Sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per metterlo a riparo.

I manifestanti, autorizzati solo per una manifestazione statica, si sono improvvisamente divisi. Alcuni sono stati bloccati su via IV Novembre. Altri gruppi si sono diretti verso il Senato. La strada, che porta a piazza Venezia, è bloccata. Molti autisti hanno dato fuoco ad alcune bandiere del Movimento 5 Stelle, davanti alla sede della Prefettura di Roma e al grido di «Buffoni, buffoni». Una delegazione ha chiesto di essere ricevuta.



«La nostra intenzione è quella di chiedere un incontro al presidente del Senato Casellati e al presidente della Repubblica Mattarella. Non ci rassegniamo alle decisioni prese dal Governo», spiegano i sindacati Ncc, dopo l'incontro con il Governo.



Alle 15,20 la protesta degli Ncc è arrivata sotto al Senato. Saranno oltre 200, e il numero va aumentando. I rappresentanti della categoria che stanno protestando sotto l'entrata principale di palazzo Madama bloccando corso Rinascimento. Perlopiù vestiti di blu manifestano al grido di: «Buffoni, buffoni». "Armati" di fischietti e trombe e una bandiera dell'Italia che sventola.



Spiegamento massiccio delle forze dell'ordine nel centro storico. Agenti in tenuta antisommossa e blindati hanno sbarrato l'accesso a piazza Venezia. Alcuni manifestanti si sono seduti sulla strada all'altezza della Prefettura. Uno indossa un gilet giallo.



«Ho passato i tre minuti più brutti della mia vita, stavo transitando a Piazza Esedra e alcuni noleggiatori che stavano manifestando lì mi si sono avvicinati circondando la mia auto e prendendola a calci e pugni. Sto andando a fare la denuncia alle forze dell'ordine, quello che è successo è gravissimo. Il mio taxi non era assicurato contro gli atti vandalici, il perito mi ha appena detto che ho circa tre mila euro di danni». A parlare è Giuseppe, un tassista che si trovava a passare in Piazza Esedra.

Martedì 18 Dicembre 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 18-12-2018 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA