Giugliano, abusivismo edilizio: al via la demolizione dell'Hotel Serena

È iniziata a Giugliano in Campania (Napoli) la demolizione, ordinata dalla Procura di Napoli Nord, di un albergo abusivo, l'Hotel Serena, composto da tre immobili situati in via Madonna del Pantano per un'estensione totale di quasi mille metri quadrati.

In particolare nella struttura ci sono 12 mini-appartamenti completamente arredati e 10 camere da letto oltre a locali deposito, per l'ingresso e la reception e il lavatoio. L'area è poi protetta da un muro di cinta e da tre cancelli. La struttura è stata realizzata violando le norme antisismiche e senza alcuna autorizzazione dello sportello unico dell'edilizia.

In una nota, la procura guidata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, afferma che «le demolizioni trasmettono il segnale inequivocabile che l'abusivismo viene combattuto fino in fondo e che, soprattutto, non è conveniente».

Diversi gli immobili abbattuti a Giugliano negli ultimi mesi.