Agerola, demolito ricovero per animali abusuivo nel napoletano

Abbattuto il manufatto abusivo realizzato in un'area protetta della Costiera sorrentino-amalfitana. È accaduto ad Agerola ( Napoli) dove, a seguito di un ordine del 2007, si è proceduto alla demolizione di una tettoia di 40 metri quadrati circa, tompagnata con muratura in lapilcemento di altezza pari a circa 1,20 metri, adibita a ricovero animali.

Il manufatto si trovava in viale Della Vittoria e l'area interessata, come tutto il comune di Agerola, è ritenuta di notevole interesse pubblico e quindi sottoposto alle prescrizioni, in particolare legate alle normative antisismiche.

«Grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione - fanno sapere dalla procura di Torre Annunziata - la demolizione è l'ennesima che ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti».