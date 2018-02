Precipita con la mountain bike durante una passeggiata, Nicola muore tra le rocce a 29 anni

Lunedì 19 Febbraio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 11:10

Era andato a fare un'escursione in mountain bike come spesso amava fare, ma un incidente gli è costato la vita. Nicola Parentelli originario di Gambettola e da qualche tempo residente a Gatteo, nella provincia di Forlì-Cesena, è morto a 29 anni dopo essere precipitato per 25 metri tra le rocce durante una passeggiata.Con lui c'era un amico, che ha assistito scioccato alla scena, ma che non ha riportato lesioni. Il compagno ha subito avvertito i soccorsi, ma le lesioni riportate erano troppo gravi. Nicola stava pedalando in discesa sulla banchina che costeggia la carreggiata quando ha perso il controllo della bicicletta in curva ed è precipitato.Decine sono stati i messaggi di cordoglio per il 29enne, molti amici lo hanno salutato sui social, così come i suoi compagni del Bulgarnò Bike 2008, il gruppo sportivo di cui faceva parte.