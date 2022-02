Da oggi, 1 febbraio, l’Agenzia delle Entrate inizierà a notificare le multe da 100 euro alle persone con più di 50 anni che non sono vaccinate con due dosi, come stabilito dal decreto governativo dello scorso 8 gennaio. A ieri gli over-50 non vaccinati erano circa 1,9 milioni, il 7% circa dei quasi 28 milioni di italiani collocati in questa fascia d'età.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati