Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori

Le ipotesi di accusa sono associazione per delinquere finalizzata alla riduzione ined alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito, anche in danno di. Una potentissima '', con base operativa a, è stata scoperta al termine di una complessa indagine dalla Questura di Novara, che nella notte ha eseguito in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo numerose perquisizioni oltre che a Novara anche a Milano, Genova e Pavia.LEGGI ANCHE Setta satanica a Firenze. «Sono il diavolo», così il capo di 23 anni costringeva minorenni a stupri di gruppo A capo della setta, i cui adepti erano in prevalenza di sesso femminile, c'era un uomo di 77 anni. L'operazione Dioniso è l'ultimo atto di una indagine iniziata due anni fa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino - Direzione Distrettuale Antimafia.