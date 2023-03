Novara, incendio in un'azienda chimica: esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero. Il sindaco: «Rischi per la salute, i bambini restino in classe»

Mattina di paura a Novara per un incendio in un'azienda chimica in provincia, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia, si è levata un'altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle esplosioni. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118.

Ai limitrofi di Novara, a San Pietro Mosezzo stamattina ha preso fuoco una fabbrica chimica. Il fumo è nero, denso, e in continua espansione. Indossate le mascherine. Questa volta non si è a rischio di un raffreddore, ma di molto peggio — laura ):) (@noliflereamor) March 29, 2023

La zona industriale di San Pietro Mosezzo è stata evacuata per il rischio di nuove esplosioni. Al momento non si ha notizia di morti o feriti.

Incendio a Novara

«L’incendio divampato questa mattina in un’azienda di San Pietro Mosezzo e ancora in corso. È sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, ma ovviamente si e alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute». Cosi il sindaco di Novara Alessandro Canelli. «Sentite Arpa e Prefettura - aggiunge - si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull’impatto dell’evento, di tenere le finestre chiuse e, se non assolutamente necessario, di rimanere in casa. È importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse».

VERSO MILANO

Sta andando verso nord-est - quindi in direzione Milano - a causa del vento la colonna di fumo che si e alzata dopo l’incendio scoppiat. Il sindaco del capoluogo, Alessandro Canelli, si trova sul posto insieme al comandante dei vigili del fuoco, al capo della municipale e all’amministrazione di San Pietro Mosezzo «per cercare di capire quali possono essere - ha detto in una diretta Facebook - i rischi ambientali e quelli per la salute dei cittadini». Le analisi di Arpa «diranno quale potra essere la ricaduta sotto il profilo della qualita dell’aria» e in attesa «si raccomanda a chi raccomanda in questa zona di tenere le finestre chiuse e di non uscire se non strettamente necessario».

«Il rogo e sotto controllo, come ha confermato il comandante dei vigili del fuoco. Non dovrebbero esserci rischi di esplosioni. L’incendio viene contenuto, anche se la situazione e in divenire», dice ancora Canelli. Tutti i lavoratori dell’area sono stati evacuati. Al momento non ci sono blocchi stradali tra Novara e il comune interessato dall’incendio.