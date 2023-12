Nuoro, incidente mortale a Dualchi: furgone contro un masso, il conducente perde la vita

Tragedia alla mattina di Natale in Sardegna, nei pressi di Dualchi, provincia di Nuoro. Poco prima delle 9, il conducente di un furgone ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato frontalmente contro un grosso masso situato sul ciglio della strada nella corsia opposta. Il furgone, un Fiat Doblò, ha colpito la pietra con la scritta "Dualchi", il nome del paese vicino a Macomer. Nonostante l'intervento dell'ambulanza, dell'elisoccorso e dei vigili del fuoco di Macomer per la messa in sicurezza della strada, ogni tentativo di rianimazione per il conducente è stato vano. La polizia è intervenuta per effettuare i rilievi sulla scena dell'incidente.