Matteo, giovane promessa del calcio, muore a 18 anni in casa sua. Choc tra i compagni di squadra

Matteo Bonomelli è stato trovato morto in casa sua a soli 18 anni. Il ragazzo, promessa del calcio milanese, è stato trovato senza vita nella sua casa a Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano. Non sono ancora chiare le cause del decesso ma la sua squadra, gli amici e tutti i cari sono sconvolti dal suo decesso.

Il ragazzo era considerato un leader per la sua squadra, descritto come un giovane gentile con tutti e sempre molto disponibile. La squadra ha dato la notizia della sua morte sulla pagina Facebook, dopo che la notizia aveva iniziato a circolare in modo sempre più insistente: «Eri parte della nostra famiglia, la famiglia Castanese che oggi piange e piange anche il cielo. Ci limitiamo a pensare che adesso magari sei libero e stai giocando altrove, esultando per un goal».

Tantissimi si sono stretti intorno al dolore della famiglia commentanto il post con decine di messaggi per Matteo, tra loro anche altre società calcistiche milanesi.

