Roma, svolta nell'omicidio di Andrea Fiore al Quadraro: fermato un italiano del 1979

Svolta nelle indagini per la morte di Andrea Fiore: la polizia ha fermato un uomo con l'accusa di omicidio. Secondo le prime informazioni si tratta di un italiano del 1979. L'uomo domenica sera si sarebbe recato a casa del meccanico-carrozziere al Quadraro e lo avrebbe colpito probabilmente con un revolver per poi scappare quando la vittima è riuscita a chiudersi in casa.

Resta da chiarire il movente ma tutto sarebbe riconducibile a problemi per droga. L'omicidio di Fiore segue di appena 15 giorni quello di Luigi Finizio, il 51enne legato al clan Senese per il tramite del cugino Girolamo.

Roma, 54enne ucciso in casa al Quadraro: è Andrea Fiore, amico di Luigi Finizio, freddato due settimane fa a Torpignattara

Un chilometro e mezzo e 15 giorni: sono queste le distanze - spaziali e temporali - fra gli omicidi di Finizio e Fiore. Delitti legati tra di loro, secondo le prime ipotesi investigative, maturati tra il Quadraro e il Tuscolano per ragioni di droga con unanarrazione complessiva che, da inizio anno, conta ben ottoomicidi inuno scontro dimalavita neanche troppo velato tra consorterie e clan. L’ultimo delitto, in ordine di tempo, è quello del “carrozziere-meccanico” Fiore, 54 anni, unpassato alle spalle per ricettazione, furto, spaccio e affari in “comune” con la vittima del 13 marzo scorso, ovvero Luigi Finizio, imparentato con i Senese per il cugino Girolamo.

Domenica sera, intorno alla mezzanotte, qualcuno ha bussato alla porta di Fiore in via Pisoni 19: piano terra di una vecchia casa cantoniera, a ridosso della ferrovia, occupata e abitata da almeno altre sei persone che tuttavia non hanno sentito nulla. Lui, Fiore, in casa da solo con il gatto ha aperto ed è stato colpito una sola volta sotto l’ascella sinistra