Omicidio Cerciello, il testimone chiave Brugiatelli trovato morto in casa a Roma

Sergio Brugiatelli, testimone chiave dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. L'uomo, come riporta Leggo, è morto nel silenzio più assoluto. Per il decesso, avvenuto il 26 settembre scorso, non è intervenuta alcuna forza dell'ordine. Il 49enne è stato trovato morto nella sua abitazione in zona Marconi.

