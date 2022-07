Aumentano ancora i ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. A indicarlo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 4,1% dal 3,9% rilevato il 14 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21uglio) dal 15,8% della rilevazione giornaliera relativa al 14 luglio.

Omicron, incindenza alta in quattro regioni

Resta alta l'incidenza dei casi Covid nel periodo 15-21 luglio in 4 regioni: Abruzzo, Umbria, Marche e Veneto. Tutte e 4 le regioni, però, mostrano segni di raffreddamento. L'Abruzzo, che scende rispetto alla settimana precedente, si colloca a 1421.3 casi ogni 100mila abitanti. Seguito dall' Umbria con 1257,6, in calo rispetto a 7 giorni prima e dalle Marche con 1235,6 ogni 100mila abitanti. Si aggiunge il Veneto con 1167,9, anch'esso in flessione. È quanto riporta il consueto monitoraggio settimanale dell' Iss.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (11%). In lieve aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (40,5% contro 39%), e in lieve diminuzione la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% contro 50%). È quanto riporta il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19.