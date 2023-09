Vaccino Covid, chi deve fare la dose? Posso fare anche quello per l'influenza? Domande e risposte

Quando e perchè fare il vaccino contro il Covid? È utile immunizzarsi anche contro l'influenza stagionale? Sta per arrivare l'inverno, ecco un vademecum pratico sui vaccini.

Ci sono nuovi vaccini per il Covid, adattati alle varianti?

Sì, l'agenzia europea del farmaco EMA, e quella italiana AIFA, hanno autorizzato delle formulazioni dei vaccini Covid adattate alle nuove varianti del virus SARS-CoV-2. È il vaccino a m-RNA Comirnaty Omicron XBB 1.5 che è già disponibile. Prossimamente sarà disponibile anche il vaccino proteico adiuvato Nuvaxovid XBB 1.5 aggiornato, la cui approvazione da parte di EMA è prevista per la metà del mese di ottobre.

Covid variante Eris e Pirola, incidenza in lieve salita ma Rt sotto soglia epidemica. Il rapporto Iss sui ricoveri

Il vaccino è obbligatorio?

No.

Non è obbligatorio vaccinarsi contro il Covid. L'iniezione è raccomandata, consigliata ad alcune categorie di persone.

A chi è consigliato vaccinarsi?

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui fa un elenco delle persone per cui può essere utile ricevere una dose di vaccino. Sono:

le persone di età pari o superiore a 60 anni

gli ospiti delle strutture per lungodegenti (Rsa)

le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento

gli operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza

gli studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione

le persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave (diabete, malattie cardiovascolari, malattie neurologiche, e altre). L'elenco si trova nell'allegato 2 della circolare. È un elenco non esaustivo, quindi se il medico di base, che conosce la storia clinica del paziente, ritiene che sussista il rischio che l'infezione da SARS-CoV-2 possa aggravare malattie di base, o causare forme gravi di COVID-19, può raccomandare il vaccino. Sarà lui che valuterà il rapporto benefici/rischi al fine di stabilire l’eleggibilità alla vaccinazione.

Se ho contratto da poco l'infezione da Covid quando è utile vaccinarsi?

La dose di richiamo con Comirnaty Omicron XBB 1.5 è raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-COVID-19 ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi (dosi ricevute o diagnosi di infezione). Qualora per valutazioni cliniche o altro si rendesse necessaria la vaccinazione prima dei 6 mesi, si rappresenta che il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) di Comirnaty XBB 1.5 riporta, come tempistica di vaccinazione, una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti‑COVID‑19 più recente. Una infezione recente da SARS-CoV-2 non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.

COVID, il sintomo insolito delle dita dei piedi e delle mani: presta attenzione

Posso ricevere il vaccino contro il Covid e contro l'influenza insieme?

Sì. Per tutti i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 autorizzati in Italia, è possibile la somministrazione concomitante (o a distanza di tempo, prima o dopo) con altri vaccini, compresi i vaccini basati sull’impiego di patogeni vivi attenuati, con l’eccezione del vaccino contro mpox (MVA-BN) (il vaiolo delle scimmie), per il quale resta ancora valida l’indicazione di una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra un vaccino e l’altro.

Nel caso di somministrazione di due vaccini per via intramuscolare, nella stessa seduta vaccinale, è possibile utilizzare due sedi anatomiche differenti (es. braccio destro e braccio sinistro) oppure la stessa sede anatomica (es. entrambi nel braccio sinistro); in questo caso devono essere iniettati a distanza di almeno 2,5 cm l'uno dall'altro, al fine di ridurre la probabilità di reazioni locali sovrapposte.